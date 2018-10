Wie weiblich ist die Physik?

Donna Strickland ist erst die dritte Frau, die einen Physiknobelpreis bekommt, ihre Vorgängerinnen waren die Kernphysikerinnen Marie Curie (1903) und Maria Goeppert-Mayer (1963), beide mussten sich wie sie den Preis mit je zwei Männern teilen. „Wir müssen weibliche Physikerinnen feiern, denn es gibt sie da draußen“, sagte Strickland im Telefonat mit der königlich-schwedischen Akademie.

Indessen hat das europäische Kernforschungszentrum Cern die Zusammenarbeit mit einem Gastforscher nach dessen Vortrag über Frauen in der Physik beendet – und sein Vortragsmaterial von der Homepage entfernt: Alessandro Strumia von der Universität Pisa hatte gesagt, die Physik sei „von Männern erfunden und aufgebaut“ worden. Unqualifizierte Frauen würden heute in einer „politischen Schlacht“ Posten in den Naturwissenschaften einfordern, sodass Männer diskriminiert würden. Der Frauenanteil am Cern liegt unter 20 Prozent, allerdings hat dieses seit 2016 eine Generaldirektorin: die Italienerin Fabiola Gianotti.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)