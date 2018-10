Bevölkerungsentwicklung: Frauen spielen die Schlüsselrolle

Gibt es eine demografische Krise – und wenn ja, wie wäre sie zu lösen? Wolfgang Lutz, Leiter des Instituts für Demographie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), beantwortet diese Frage sehr differenziert. In vielen Ländern Afrikas, dem Kongo, dem Südsudan, aber auch im Sahel, in Niger, Tschad, Mali und Burkina Faso wachse die Bevölkerung immer noch sehr stark. Die Fertilität liege dort bei mehr als vier Kindern pro Frau.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)