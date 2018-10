Hohe Auszeichnung für Krebsforscherin Amon

Die aus Österreich stammende Molekularbiologin Angelika Amon vom Howard Hughes Medical Institute des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Cambridge, USA, erhält einen von vier sogenannten Breakthrough-Preisen für Lebenswissenschaften. Mit einem Preisgeld von drei Mio. Dollar, das sind rund 2,6 Mio. Euro, gilt die Ehrung als höchstdotierte Wissenschaftsauszeichnung der Welt.

Bescheidene Preisträgerin

Amon ist den zellulären Ursachen der Krebsentstehung auf der Spur. Sie erforscht an Hefezellen das Phänomen der Aneuploidie. Damit werden bei der Zellteilung entstehende Gendefekte bezeichnet, die in fehlenden oder überzähligen Chromosomensätzen bestehen können und für schwerste Erkrankungen, unter anderem Krebs, verantwortlich sind. Mit dem Preis wird die Arbeit der Österreicherin über die Folgen der Aneuploidie für Zellphysiologie und Tumorentwicklung gewürdigt, so die Breakthrough-Stiftung. Über soziale Netzwerke bedankte sich die Forscherin bei ihren Freunden und Kollegen für deren Arbeit: „Dieser Preis würdigt die staunenswerte Arbeit ehemaliger und aktueller Labormitglieder. Ich hatte nur Glück, dass sie sich entschieden haben, mit mir zu arbeiten.“

Angelika Amon studierte an der Universität Wien Biologie und war eine der ersten Studierenden am 1988 eröffneten Institut für Molekulare Pathologie (IMP). Sie war von 2010 bis 2013 Aufsichtsrätin im österreichischen Wissenschaftsfonds FWF. Mit der Breakthrough-Auszeichnung werden seit 2013 wissenschaftliche Durchbrüche geehrt, die zu einem besseren Verständnis biologischer Systeme und einem längeren Leben von Menschen beitragen. (APA/cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)