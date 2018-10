Zukunftsmusik: Lunge aus dem Reagenzglas

Eine Lunge aus dem Reagenzglas klingt utopisch. Der aus Tirol stammende Harvard-Professor Harald Ott beschäftigt sich seit zehn Jahren in seinem Labor in Boston (USA) mit der Entwicklung biologischer Ersatzorgane als Alternative zu Spenderorganen. Diese Woche präsentierte er bei der Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie in Linz den Stand seiner Forschung.

„Wir haben ein Verfahren entwickelt, das es möglich macht, mit einer speziellen Lösung ein Organ einer toten Ratte, eines toten Schweins, aber auch eines verstorbenen Menschen komplett von seinen Zellen zu befreien“, so der Thorax-Chirurg, der mit dem „Ott Laboratory for Organ Engineering and Regeneration“ über eine eigene Forschungseinrichtung in den USA verfügt. „Was übrig bleibt, ist ein Bindegewebe-Gerüst, das wir zum Beispiel mit Lungenzellen des künftigen Organempfängers besiedeln.“

Noch nicht praxisreif

Das Ziel sei, dass ein so – quasi im Reagenzglas – geschaffenes Organ voll funktionsfähig ist und anstelle eines Spenderorgans transplantiert werden kann. Der enorme Vorteil: Da es sich um körpereigene Zellen des Empfängers handelt, gibt es keine Abstoßungsreaktion. Die so geschaffenen Reagenzglas-Lungen haben aber derzeit ein noch nicht ausgereiftes und damit undichtes Gefäßsystem. Ott: „Wir arbeiten daher daran, die regenerierten Organe im Labor für die Implantation besser vorzubereiten und so die Funktion zu trainieren.“ Die Frage ist ihm zufolge jedoch weniger, ob es in Zukunft solche neu geschaffenen Organe geben werde, sondern eher, wie lang die Entwicklung dorthin noch dauere.

Das Vorhaben ist ein dringendes: Weltweit werden jährlich an die 5000 Lungen transplantiert. Mehr als drei Millionen Menschen sterben parallel dazu jedoch an den Folgen einer chronischen Lungenerkrankung. (APA/cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)