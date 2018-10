Der Sonne am nächsten

Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten.“ Dieser Spruch, mit dem sich so mancher Bildungsbürger die Reihe der Planeten eingeprägt hat, ist seit zwölf Jahren passé: Am 24. August 2006 beschloss die Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union, dem – erst 1930 entdeckten – Pluto den Status eines Planeten abzuerkennen. Bald wurde das Merksprüchlein angepasst: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.“

Auch nicht schlecht. Was aber müsste man dichten, wenn sich die Vulkanhypothese bestätigt hätte? Wenn es einen Planeten namens Vulkan gäbe, der der Sonne noch näher ist als der Merkur? (Vier meiner Vettern erklären mir jeden Sonntag den Nachthimmel?) 1859 wurde diese Hypothese aufgestellt, um zu erklären, dass die Bahn des Merkur von der Form einer Ellipse abweicht: Das Perihel (der sonnennächste Punkt) seiner Bahn um die Sonne bleibt nicht fix, sondern dreht sich auch um die Sonne, wiewohl sehr langsam: 5,74 Bogensekunden pro Jahr.

Schuld sind die anderen Planeten, deren Schwerkraft das Zweikörpersystem Sonne–Merkur stört, das fanden Astronomen bald heraus, die mit der für solche Fälle zuständigen Störungsrechnung vertraut waren. Mit dieser hatte Urbain Le Verrier schon 1845 die Bahnstörungen des Uranus erklärt – und auf die Existenz eines neuen Planeten geschlossen: des Neptun, der ein Jahr danach wirklich entdeckt wurde.

Beim Merkur ließ sich das Erfolgsrezept nicht wiederholen: Der Effekt der bekannten Planeten reichte nicht aus, doch die Suche nach dem Vulkan blieb erfolglos. Erschwert wurde sie dadurch, dass die Aufenthaltsorte, die infrage kamen, naturgemäß noch näher an der Sonne lagen als der Merkur. So blickte so mancher Vulkansucher jäh in die Sonne und musste von Glück reden, wenn das Auge, mit dem er durchs Teleskop sah, nur reversibel geblendet war. So waren Sonnenfinsternisse die besten Zeiten für die Suche.

Le Verrier selbst glaubte bis zu seinem Tod 1877, den Vulkan gefunden zu haben. Und nach der Sonnenfinsternis 1970 kam es zu einer kurzen Renaissance der Vulkanhypothese: Der US-Astronom Henry Courten wollte einen Vulkan – und später gleich sieben „Vulkanoide“ – innerhalb der Merkurbahn gesehen haben.

Auch ein historisches Zahlenmodell lebte damals zumindest in der Trivialliteratur auf: die Titius-Bode-Beziehung, nach der die Abstände der Planeten von der Sonne einer halbwegs einfachen Formel gehorchen sollen (in der ursprünglichen Form: 4?3✕2n). Dass für n=3 kein Planet gefunden wurde, ließ sich noch kaschieren, indem man sagte, dass dort, zwischen Mars (n=2) und Jupiter (n=4), eben der Asteroidengürtel sei; der Neptun (1846 entdeckt) passte dann aber gar nicht mehr. Das Scheitern der Titius-Bode-Reihe zeigt, dass hinter mathematischer Regelmäßigkeit durchaus kein physikalisches Gesetz stehen muss: Die Physikerin Sabine Hossenfelder verwendet sie in ihrem – nun auch auf Deutsch erhältlichen, sehr zu empfehlenden – Buch „Lost In Math“ als Beispiel für die Versuchungen der Mathematik.

Den Vulkan machte 1915 eine mathematisch viel anspruchsvollere Theorie obsolet: die Allgemeine Relativitätstheorie. Sie konnte die Periheldrehung des Merkur erklären. Ein Höhepunkt in der Wissenschaftsgeschichte des Planeten, über den schon Kopernikus schrieb: „Er hat uns mit vielen Rätseln und großer Mühsal gequält, als wir seine Wanderungen erkundeten.“



Apollo und Hermes. Es sind schnelle Wanderungen, mit freiem Auge nur an den Rändern des Tages beobachtbar: Die alten Griechen nannten ihn am Morgen Apollo (weil er die Sonne ankündigt) und Hermes am Abend (weil er ihr hinterherjagt). Das römische Pendant zum Hermes ist der Merkur, wie dieser für die Händler – und dazu für die Diebe – zuständig und stets beweglich, wie das Element Quecksilber, das etwa im Englischen nach ihm heißt.

Mond hat der Merkur – wie auch die Venus – keinen, er ist selbst nicht viel größer als unser Mond, und seine Oberfläche erinnert an diesen, voller Krater, die von Einschlägen herrühren. Eine Atmosphäre, die solche bremsen könnte, hat er nicht, kennt also auch keine Erosion, die seine Narben glätten könnte. Ein dynamisches Innenleben dürfte er haben, der Vulkanismus auf ihm ist aber Geschichte – die vielleicht geendet hat, nachdem er eine Phase des Schrumpfens durchgemacht hatte.

Sein Kern soll sehr groß sein, etwa 70 Prozent der Masse des Planeten ausmachen und zu 65 Prozent aus Eisen bestehen. Wieso der Mantel aus Silikaten vergleichsweise mickrig ist, ist umstritten, vielleicht wurde er beim Zusammenstoß mit einem Asteroiden weggerissen. Oder war es am Anfang der Geschichte des Merkur dort so heiß, dass ein Teil seiner Materie bald verdampft ist? Heute ist der Planet so stark abgekühlt, dass er bereits zur Gänze erstarrt sein sollte. Oder ist sein Kern noch teilweise flüssig?

Das könnte die nun gestartete dritte Merkur-Mission Bepi-Colombo – benannt nach dem italienischen Mathematiker Giuseppe Colombo, der die Flugbahn der ersten Merkur-Mission, Mariner 10, geplant hat – zu ergründen helfen, vor allem durch Messungen des Magnetfelds. Er hat eines, wenn auch ein viel schwächeres als die Erde. Wird es wie das der Erde durch die Bewegung eines flüssigen Eisen-Nickel-Gemisches erzeugt? Auf jeden Fall wirkt ihm ein kräftiger Sonnenwind – ein Strom geladener Teilchen – entgegen.

Dass der Merkur deutlich näher an der Sonne ist als die Erde – sein Abstand zu ihr liegt zwischen einem Drittel und der Hälfte des Erde-Sonne-Abstandes –, wirkt sich natürlich vor allem in den Temperaturen aus: Sie erreichen bis zu 450 Grad Celsius, sinken aber auf der Nachtseite, durch keine Atmosphäre gemäßigt, auf bis zu –173 Grad. Die unwirtliche Hitze ist auch schuld daran, dass Bepi-Colombo erst jetzt gestartet ist. Zuerst geplant war ein Termin 2013, er musste verschoben werden, weil die Entwicklung von Komponenten für den Sonnenschutz länger dauerte.

Die Thermalisolation der Sonde – mit Keramikfasern – wurde von der Firma Ruag Space Austria in Berndorf, Niederösterreich, hergestellt. Sie wird sich spätestens ab 2025 bewähren müssen. Dann soll das Mercury Transport Module – nach neun schwungholenden Swing-by-Manövern an Erde, Venus und Merkur – die Umlaufbahn erreichen und den Mercury Planetary Orbiter und den Mercury Magnetospheric Orbiter in die Umlaufbahn entlassen: auf mindestens ein Erdenjahr, also vier Merkurjahre. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)