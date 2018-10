Scharfe Blicke auf den Zustand unseres Planeten

„Taking the Pulse of Our Planet“ – den Puls unseres Planeten fühlen: Das ist die Vision, die die Europäische Weltraumagentur ESA mit ihrem Erdbeobachtungsprogramm verfolgt. „Wir entwickeln gemeinsam mit europäischen und globalen Partnern Erdbeobachtungssysteme der Weltklasse, die wissenschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen adressieren“, erläutert Josef Aschbacher. Der gebürtige Tiroler, der sein gesamtes Berufsleben der Raumfahrt gewidmet hat, leitet seit zwei Jahren das ESA-Direktorat Erdbeobachtung und zudem den Standort Frascati (Italien) der ESA, wo rund 800 Forscher neue Satelliten und Raketen entwickeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)