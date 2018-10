Test von Herz-Wunderkur wegen Betrugsverdachts abgebrochen

Wissenschaft schafft es selten auf die Titelseiten, gar die der „New York Times“. Aber am 31. März 2001 wurde dort über die „mögliche Revolution in der Behandlung von Patienten mit Herzattacken“ berichtet, drei Gruppen waren – an Mäusen – wahre Wunder gelungen, das größte bei Piero Anversa am New York Medical College in Valhalla: Er hatte aus Knochenmark Stammzellen entnommen, das sind Vorstufen von spezialisierten Zellen, aus denen des Knochenmarks werden die des Bluts.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2018)