Die Metamorphosen von Axolotl, Clownfisch und Meeresschnecke

Xolotl hieß ein Gott der Azteken, den die anderen Götter opfern wollten, auf dass die Sonne sich nicht verdunkele. Er flüchtete sich in verschiedene Gestalten, die von Pflanzen, Tieren, Monstern, zuletzt die eines Lurchs. Es half ihm nichts, die anderen griffen und opferten ihn, nur sein Name lebt weiter, in dem des Lurchs, der selbst seine Gestalt nie ändert und nie erwachsen wird, sondern sein Leben lang Embryo und im Wasser bleibt, irgendwie zieht er daraus die Kraft, alle verletzten oder abhandengekommenen Körperteile erneuern zu können, nicht nur Gliedmaßen, selbst das Gehirn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)