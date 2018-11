Die Wälder der Meere

„Die großen aquatischen Wälder kann ich nur mit den terrestrischen der Tropen vergleichen. Und ich glaube nicht, dass bei der Zerstörung eines Waldes in irgendeinem Land so viele Tierarten verschwinden würden wie bei der Zerstörung des Kelp.“ Das notierte Charles Darwin am 1. Juni 1834, als die Beagle bei Feuerland durch die Magellanstraße segelte, und er fürchtete bei einem Zusammenbruch dieser Wälder des Meeres nicht nur das Aussterben unzähliger Tiere, sondern „vielleicht auch das der Feuerländer“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)