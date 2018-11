4000 Jahre alte Architektur der Insekten

Eine Fläche von circa 230.000 Quadratkilometern (so groß wie Großbritannien) im nordöstlichen Brasilien, halbwegs regelmäßig bedeckt mit 200 Millionen kegelförmiger Hügel in einer laut Bodenproben bis zu 4000 Jahre alten Struktur, die in ihrer Gänze nur von oben wahrzunehmen ist: Die Geschichte klingt wie gemacht für Außerirdischen-Geraune à la Erich von Däniken. Doch solche Spekulationen sind nicht nötig, um diese Struktur zu erklären – was sie nicht weniger fantastisch macht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2018)