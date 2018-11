Amerikanischer geht's nicht

Eine breite Krempe zum Schutz vor Wind und Wetter, eine hohe Krone zur besseren Luftzirkulation und wasserabweisender Filz – all das braucht der Hut eines Ranchers. Das befand zur Zeit des großen Goldrauschs John Stetson, der Urvater aller Cowboyhüte.



Der Stetson wurde in der Folge nicht nur durch Bisonjäger und Showtalent Buffalo Bill bekannt, sondern auch durch unzählige Westernprotagonisten und Serienhelden. Auch in Neuverfilmungen etwa von „Die glorreichen Sieben“ (2016) oder Actionserien wie „Walker, Texas Ranger“ (1993–2001) zeigen sich die Helden im Hutklassiker. Nicht wegzudenken ist dieser genauso aus der Neowesternserie „Longmire“ (2012–2017) oder der aktuellen Fernsehserie „Yellowstone“, in der Kevin Costner das Familienoberhaupt auf der größten Ranch der Vereinigten Staaten gibt.

