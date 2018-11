Nicht nur einmal Sex mit den Neandertalern

Wie unsere Brüder, die Neandertaler, vor etwa 40.000 Jahren verschwunden sind, als Homo sapiens gerade in Europa eingewandert war, das ist ein Rätsel. Das zweite liegt darin, wie sie doch überlebt haben, zumindest partiell: Jeder Mensch außerhalb von Afrika – wo es nie Neandertaler gab – hat sie in seinem Genom, aber nicht jeder hat gleich viel von ihnen: In Europa sind es zwei bis vier Prozent, in Ostasien etwas mehr. Und dort ist der Stammbaum noch komplizierter, weil sich zweite Brüder eingekreuzt haben, die Menschen von Denisova im Kaukasus.

Dort hat man in einer Höhle ihre Fossilien gefunden – ein Fingerglied und ein paar Zähne, mehr nicht –, Genspuren hinterließen sie viel breiter, vor allem in Ostasien, um die fünf Prozent, am stärksten in Papua-Neuguinea, schwächer in China, am überraschendsten in Tibet: Dass diese extreme Region überhaupt von H. sapiens besiedelt werden konnte, ist vermutlich einer Genvariante zu danken, mit der sich die Menschen von Denisova an die Höhen ihres Gebirges angepasst hatten.

Alle mit- und durcheinander

Noch komplizierter wird alles dadurch, dass auch die Denisovaner und die Neandertaler sich vermischt haben: Darauf deuteten Neandertaler-Knochen in der Denisova-Höhle, diesen Herbst fanden sich dann auch im Fingerglied – es stammt von einem etwa 13-jährigen Mädchen – mütterliche Gene aus dem Neandertal und väterliche aus Denisova, und auch der Vater hatte Neandertaler in sich (Nature 560, S. 417).

Bei all dem wundern weniger die sexuellen Begegnungen und mehr die Begegnungen selbst: Neandertaler lebten in Europa und im Nahen Osten, Denisova-Menschen weit in Asien, die Distanzen waren enorm, die Populationen klein, und sie fanden doch zusammen. Das taten auch H. sapiens und Neandertaler, vermutlich im Nahen Osten, wo sie im heutigen Israel über Jahrtausende in der gleichen Region siedelten (was, nebenbei, dagegen spricht, dass der H. sapiens den Neandertaler ausgerottet hat).

Aber sie müssen einander noch einmal begegnet sein und im biblischen Sinn erkannt haben, das ist die wahrscheinlichste Lösung des Rätsels des höheren Neandertaler-Anteils in den Genomen in Ostasien. Für dessen Erklärung gibt es auch andere Hypothesen: Vielleicht war die Populationsdichte der H. sapiens in Europa höher, vielleicht waren auch neue aus Afrika eingewandert, die die Neandertaler-Gene „verdünnten“.

Aber Joshua Schreiber (Temple University) hat alle Szenarien durchsimuliert und schließt auf insgesamt drei folgenreiche Begegnungen (Nature Ecology & Evolution 26. 11.). Ein anderes Problem wird dadurch allerdings härter: Man hat, zumindest bisher, in Neandertalern keine Gene von H. sapiens gefunden (Nature 555, S. 652).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)