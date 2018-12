Ein Roboter, der auch am Wortschatz arbeitet

Sie klettern schwindelfrei durch mehrgeschossige Fabrikhallen oder sammeln behände wild verstreute Spielsachen in Kinderzimmern ein. Eine Kamera versetzt sie in die Lage, räumlich zu sehen. Sogar einfachere Gesten des Menschen interpretieren manche der an der TU Wien entwickelten Roboter nach einiger Zeit fehlerfrei. Und dennoch haftet der Servicerobotik noch ein Makel an, meint der Wiener Forscher Markus Vincze. Denn die gängige Praxis sei es, Robotern Handlungen „per Joystick, durch Führen des Roboterarms per Hand oder die manuelle Programmierung der Bewegungspfade zu vermitteln“, erläutert Vincze.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)