Wie die Sojabohne auf den Äckern der Welt heimisch wurde

Soja „made in Austria“ klingt angesichts der gigantischen Mengen, die alljährlich aus Übersee importiert werden, etwas unglaubwürdig – es war aber vor rund 100 Jahren Realität. Ein Relikt aus dieser Zeit ist die Marke „Edelsoja“ der gleichnamigen Firma, die 1927 gegründet wurde.



Deren Existenz war Ernst Langthaler, Historiker und Vorstand des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Linz, bekannt. Dass Produkte wie etwa das proteinreiche Sojamehl in einem Werk in Schwechat bis in den Zweiten Weltkrieg erzeugt wurden, ist jedoch weniger bekannt. „Vom Edelsoja-Werk gibt es keine Überreste. 1944 wurde es durch einen Bombenangriff zerstört und nicht wieder aufgebaut“, sagt der Forscher. Nun ist anhand des privaten Nachlasses von Firmengründer Ernst Kupelwieser vieles rekonstruierbar. Der Nachlass ist eine wichtige Quelle in dem von Langthaler geleiteten Forschungsprojekt „Wissensgeschichte der Sojabohne in Österreich 1870–1950“. Möglich war die Zufallsentdeckung, weil das Projekt von Anfang an so konzipiert war, dass der Bogen über die engen Grenzen der Wissenschaft hinaus gespannt wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)