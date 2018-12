An einem Faden

Klotho spann den Faden, Lachesis maß seine Länge, Atropos schnitt ihn ab. Die Metapher ist alt, sie war weit verbreitet – bei den Griechen entschieden die Moiren über die Dauer des Lebens, bei den Römern die Parzen, im Norden die Nornen –, und sie ist nicht nur Metapher: Unser ganzes Leben hängt an Fäden bzw. daraus gewobenen Tüchern, sie schützen uns, sie schmücken uns, ihre Verfertigung ist auch in die des Redens und Denkens eingegangen – „Text“ und „Textil“ kommen vom gleichen „textere“ gleich „weben“ –, bisweilen in wunderlichster Weise: „Man meint, dass die Frauen zu den Entdeckungen und Erfindungen der Kulturgeschichte wenig Beiträge geleistet haben, aber vielleicht haben sie doch eine Technik erfunden, die des Flechtens und Webens.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)