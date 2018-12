Komet aus Jupiters Familie

Verzeihen die Sternschaften, ein armer, vagierender Komet bittet um a bisserl a elektrische Bestrahlung!“ Mit diesen Worten meldet sich in Jura Soyfers Stück „Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang“ (1936) ein Komet auf der Bühne. Sein schöner Name: Konrad. Seine unschöne Mission: die Erde von den Menschen befreien. Der Untertitel ist natürlich von Nestroy geborgt, aus dem „Kometenlied“, das in der Posse „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ der Schustergesell Knieriem singt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)