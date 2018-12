Außenposten des Sonnensystems

So weit draußen im Sonnensystem hat man noch keinen Himmelskörper gesichtet wie den, der in der Fachterminologie 2018 VG18 heißt und seiner Entfernung – und des Verkaufswerts der Meldung – wegen auch mit einem Spitznamen bedacht wurde: „Farout“. Das ist er in der Tat, er macht dem Namen Ehre, ist 120 Astronomische Einheiten (AU) weit von der Sonne weg, die Erde umkreist sie in 1 AU, Pluto hat derzeit einen Abstand von 34.

Mit ihm hat alles begonnen: Aus Unregelmäßigkeiten in der Bahn des Uranus schloss Percival Lowell 1894, sie müssten von der Gravitationswirkung eines noch unbekannten Planeten kommen. Lowell war Hobbyastronom und hatte genug Geld, um für die Suche ein eigenes Observatorium errichten zu lassen. Am 18. Februar 1930 fand sich dort der Planet – Lowell erlebte es nicht mehr –, man nannte ihn Pluto. Und er blieb ein Planet bis zum 22. August 2006, dann wurde er herabgestuft zum Zwergplaneten 134340, man hatte inzwischen andere, größere Objekte in seiner Gegend gesichtet.

Führend beteiligt an der Entthronung war Mike Brown (Caltech) – er schrieb ein Buch darüber: „How I Killed Pluto“ –, und 2016 kam er selbst mit einem hypothetischen Planeten, er nannte ihn „Planet X“ bzw. „Planet Nine“, er soll die zehnfache Masse der Erde haben und alle 10.000 bis 20.000 Jahre in einer gewaltigen Ellipse um die Sonne ziehen. Für seine Existenz sprachen einige kleine Himmelskörper weit draußen im Sonnensystem, deren Bewegungsmuster der einer Herde ähnelten, die von einem Hirten gelenkt wurde. Aufgefallen war das 2014 schon Scott Sheppard (Carnegie) und Chad Trujillo (Northern Arizona University), sie preschten aber nicht vor wie Brown, sie nahmen sich Zeit für die Jagd nach „Planet Nine“.

Gefunden ist dieser bis heute nicht – stattdessen wurde er noch überboten von einem hypothetischen „Planet Ten“, Kathryn Volk (University of Arizona) postulierte ihn 2017 (arxiv.org/abs/1706.05348) –, aber auf der Suche fiel Kleinvieh an, wieder hatte das Team um Sheppard/Trujillo die offensten Augen: Im Oktober sichteten sie noch ein entlegenes Objekt, 2015 TG387 vulgo „The Goblin“, das ist ein Plagegeist oder Kobold, der Name wurde gewählt, weil die erste Sichtung zu Halloween gelang.

500 Kilometer groß, pinkfarben

Und nun ist ihnen „Farout“ vor die Linsen gekommen, erst vor die eines japanischen Teleskops auf Mauna Kea, Hawaii, dann vor die des Magellan-Teleskops in Chile. „Alles, was wir gegenwärtig von 2018 VG18 wissen, ist seine extreme Entfernung zur Sonne, seinen ungefähren Durchmesser und seine Farbe“, berichtet Team-Mitglied David Tholen (University of Hawaii): „Weil er so weit weg ist, umrundet er die Sonne sehr langsam, vermutlich braucht eine Runde über tausend Jahre.“ Ob diese Bahn irgendwie von „Planet Nine“ – und/oder „Planet Ten“ – beeinflusst wird, ist völlig unklar, auch die Erkundung der Details wird Zeit brauchen: „Farout“ ist dreieinhalb Mal so weit weg von der Sonne wie Pluto, er ist vermutlich wie er ein Zwergplanet – ist rund und hat einen Durchmesser von etwa 500 Kilometer (Pluto: 2377) –, und er ist pinkfarben, das deutet darauf, dass er dick mit Eis überzogen ist.

Das wäre kein Wunder, so weit draußen ist es kalt, das ist es schon weiter drinnen bei Pluto, auf ihm hat es weniger als minus 200 Grad Celsius. Und als die Nasa-Sonde New Horizons anno 2015 nach sechseinhalbjährigem Flug Fotos schickte, zeigten sie 3500 Meter hohe Gebirge aus Wassereis.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2018)