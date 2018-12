Zwölf Gene für den Alkohol

Wie so oft in der Wissenschaft war es der Zufall, der auch Özge Ata auf die richtige Spur brachte: Die Biotechnologin der Boku Wien untersuchte urtümliche Hefepilze, als sie auf einen biologischen Mechanismus stieß, der in den Zellen plötzlich die Alkoholgärung ankurbelte. Durch einen einzelnen sogenannten Transkriptionsfaktor wurden zwölf Gene, die Zucker in das bei Menschen so beliebte Ethanol umwandeln, in dem Pilz aktiviert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)