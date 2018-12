Schwere Geburt

Wenn „uns ein Kind geboren“, klingt das allenfalls unter dem Weihnachtsbaum nach Engelschören, der Alltag beschreibt es realitätsnäher als „Wehen“, und, im Englischen, „labour“. Das ist es, Arbeit und Mühe, für beide, auch wenn die Geborenen sich nicht daran erinnern: Was haben wir uns drehen müssen und winden, und unsere Mütter pressen lassen und stöhnen, schreien gar, bis wir endlich das Licht der Welt erblickten und darin als Erstes ihr Gesicht (sofern unsere Augen schon offen waren). Bei allen anderen Säugetieren gibt es das nicht, da flutschen die Jungen heraus, mit dem Gesicht zur Seite oder nach unten – nicht zur Mutter wie bei uns –, und selbst bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, ist die Pforte zur Welt weit offen: Die Knochen ihrer Becken hängen nur lose zusammen.



Bei uns sind sie fest miteinander verwachsen, Kinder müssen durch die Enge des Geburtskanals, und dieser ist nicht einfach eine Röhre, sondern hat Abschnitte mit unterschiedlicher Konfiguration, deshalb müssen Babys sich drehen und winden. Und mit ihren eigenen Händen können die Mütter ihnen und sich dabei nicht helfen. Deshalb haben alle Kulturen Geburtshelferinnen bereitgestellt, und obendrein eine Legitimation für die Plage: „Unter Schmerzen sollst du gebären!“ So verfluchte Gott Jahwe die mythische Urmutter Eva, weil sie und Adam an der verbotenen Frucht genascht hatten – oder weil es im Garten Eden noch eine Frucht gab, deren Verzehr Jahwe verhindern wollte, weil er die Menschen gottgleich gemacht hätte: unsterblich (die Genesis bietet zwei Varianten des Motivs: 3,16 bzw. 22)?



Die Natur kennt dergleichen nicht, warum und wozu also die Schmerzen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)