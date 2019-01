Gen-Screening für Neugeborene?

Zu den ersten Erlebnissen eines neugeborenen Menschen zählt ein Stich in die Fußsohle: Ihm wird Blut entnommen, das dann auf etliche genetisch bedingte Stoffwechselstörungen untersucht wird. Auf welche, das ist von Land zu Land verschieden. Die erste Krankheit, für die ein solches Neugeborenen-Screening eingeführt wurde, ist die Phenylketonurie (in Österreich seit 1966): Betroffenen fehlt ein Enzym zum Abbau der Aminosäure Phenylalanin, diese reichert sich im Körper an, was zu schweren Schäden führt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)