Der Arktis trotzen

Wir setzen uns hin, um an dem betäubten Weibchen zu arbeiten. Ich bedecke ihre Augen; sie halten tiefe Geheimnisse. Ich stelle mir Weisheit vor. Ich möchte ihre Welt kennenlernen, was sie sieht, denkt und fühlt. Ich stecke meine Finger in einen Plastikhandschuh und streife in ihrem heißen Darm herum. Warmer Schleim drückt sich gegen meine kalten Glieder. Ich gehe einen Zentimeter tiefer und komme siegreich mit einem Dutzend schleimiger Nuggets zurück.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)