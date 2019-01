Cern plant eine 100 Kilometer lange Teilchenrennbahn

100-Kilometer-Teilchenbeschleuniger teils unter Genfer See geplant

Cern-Physiker am weltgrößten Teilchenbeschleuniger in Genf planen ein milliardenschweres Zukunftsprojekt. Für den Future-Circular Collider soll ein 100 Kilometer langer ringförmiger Tunnel teils unter dem Genfer See entstehen.