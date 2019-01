Forscher wollen dem Suchverhalten von Konsumenten auf den Grund gehen

Denken Sie schon an den nächsten Sommerurlaub? Wie gehen Sie bei der Suche nach einem Angebot, bei dem der Preis passt, vor? Wo informieren Sie sich und wann entscheiden Sie sich schlussendlich? Diese Fragen stehen im Zentrum eines aktuellen vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projektes, das von Philipp Schmidt-Dengler und Daniel Garcia vom Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Wien geleitet wird.

„Das Preissuchverhalten von Konsumenten spielt für die Absatzpolitik von Unternehmen und damit für die Funktionsweise von Märkten eine wichtige Rolle. Es beeinflusst außerdem die Preisbildung“, erklärt Schmidt-Dengler, warum unser Suchverhalten für die volkswirtschaftliche Forschung von großem Interesse sei. „Je weniger die Verbraucher nach Preisinformationen suchen, desto größer ist der Spielraum für die Preispolitik der Anbieter.“

Unvollständig informiert

In den nächsten drei Jahren wollen die Wiener Forscher herausfinden, nach welchem Schema Konsumenten in der Praxis vorgehen und wie sich damit Preisstreuungen erklären lassen. Sie wollen einen empirischen Test entwickeln, der zwischen den verschiedenen Formen des Suchverhaltens unterscheiden kann, um herauszufinden, welches das geeignete Modell für die Analyse eines bestimmten Marktes ist. Das Neue an dem Ansatz: „Der Test soll dabei, statistisch gesehen, so robust sein, dass er auch funktioniert, wenn die Konsumenten die zugrunde liegende Preisverteilung nicht kennen.“

Um den Test entwickeln zu können, haben Garcia und Schmidt-Dengler von einem US-Marktforschungsinstitut einen großen Datensatz aus den USA angekauft, der dem Projektteam einen Einblick in das spezifische Konsumentensuchverhalten beim Online-Shopping eröffnen soll. Die Teststatistik kann dann als Instrument bei verschiedenen ökonomischen Fragen genutzt werden – insbesondere in der Wettbewerbspolitik. Zum Beispiel soll sich damit prüfen lassen, was eine Fusion zweier Firmen für den Wettbewerb und die Preisgestaltung auf dem Markt bedeutet. (cog)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)