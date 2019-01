Politik macht Tieropfer wieder en vogue

Vor fünfzig Jahren war Rockmusik auf einem Begräbnis ein Tabu. Aber die christliche Bestattungskultur hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. „Überall auf der Welt verändern sich religiöse Rituale“, erklärt die Anthropologin Mélanie Vandenhelsken vom Zentrum für interdisziplinäre Forschung und Dokumentation der Kulturgeschichte Inner- und Südasiens (CIRDIS) der Uni Wien. „Sie passen sich an die jeweils aktuellen Bedürfnisse der Menschen an und spiegeln soziale Veränderungen wider.“ Und so stößt sich heute vermutlich kaum noch jemand daran, wenn mit Led Zeppelins „Stairway to Heaven“ oder Queens „Who Wants to Live Forever“ eines verstorbenen Menschens gedacht wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)