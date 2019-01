Bei Kinderwunsch ins Röhrchen blasen

Ein Grazer Unternehmen will mit einem tragbaren Gerät Fruchtbarkeitstests so einfach wie eine Alkoholkontrolle machen, in nur sechzig Sekunden soll es die jeweilige Zyklusphase bestimmen können. Erweist es sich als zuverlässig, könnte es auch zur Verhütung taugen.