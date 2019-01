Wie der Stoffwechsel in der Ursuppe entstand

Am Anfang war die Zelle. Einzeln durch urzeitliche Gewässer schwimmend, entstand sie vermutlich in der Nähe sogenannter Schwarzer Raucher – heiße Tiefseequellen, die durch vulkanische Aktivitäten allerlei Chemikalien in die Umgebung schwemmen, darunter auch viel Schwefelwasserstoff. Das übel riechende Gas diente den ersten lebendigen Wesen vor unvorstellbaren dreieinhalb bis vier Milliarden Jahren, in einer Zeit, als Sauerstoff in der Erdatmosphäre noch zu den Spurenelementen zählte, wohl als Nahrung. Doch so genau weiß das niemand, fossile Spuren der urtümlichsten aller Einzeller, aus denen sich alles andere Leben entwickelte, sind äußerst rar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)