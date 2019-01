Heilung mit Weihrauch und Lotwurz

Das Alpen-Edelweiß ist nicht nur eine schöne Blume, es war in früheren Zeiten auch als Heilpflanze („Bauchwehblümle“) heiß begehrt. Das geriet allerdings in Vergessenheit – und umso mehr staunten Forscher, als sie in den Blüten eine stark entzündungshemmende Substanz fanden, die sie Edelweißsäure nannten. Auch in den Wurzeln wurden sie fündig: Dort kommt eine Substanz namens Leoligin vor, die u. a. Atherosklerose vorbeugen kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)