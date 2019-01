Geklonte Affen, made in China

He Jiankui, der chinesische Forscher, der im November die weltweit erste Geburt genmanipulierter Menschenbabys verkündet hat, muss in seiner Heimat mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen: Seine Versuche, mit denen er die Babys mit der Genschere Crispr-Cas gegen HIV immun machen wollte, seien illegal gewesen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua, er habe die Überwachung der Forschung vorsätzlich umgangen. Um die Babys und ihre Familie würden sich Behörden und medizinische Einrichtungen der Provinz Guangdong kümmern.

Auch ein führendes Mitglied der chinesischen Akademie der Wissenschaften, Shao Feng, sprach sich scharf gegen Genmanipulation an Menschen aus: „Wenn dieses Tor einmal offen steht, ist die Menschheit am Ende“, sagte er, das Schreckliche an dieser Technik sei, dass jeder mit entsprechender Laborausbildung sie anwenden könne.

Beim Verlag der Oxford University

Die chinesische Akademie (CAS) ist überhaupt sehr darauf bedacht, dass die Forschung in ihrem Land kein Schmuddelimage bekommt, und sie fügt sich geradezu demonstrativ in die weltweite Scientific Community ein. So gibt sie beim Verlag der Oxford University seit 2014 ihre National Science Review heraus, deren Publikationen selbstverständlich der international üblichen Peer-Review unterzogen werden.

In dieser Zeitschrift sind nun zwei Arbeiten erschienen, die zwar nicht so brisant sind wie die (bis heute nicht publizierten) Experimente von He Jiankui, aber doch ethische Fragen aufwerfen. Es geht um das Klonen von Affen, nach derselben Methode, mit der 1996 das erste Tier geklont wurde, das Schaf Dolly. Schon vor einem Jahr berichteten Forscher des Instituts für Neurowissenschaften der CAS – damals in Cell –, dass ihnen dieses geglückt sei: Zhong Zhong und Hua Hua nannten sie die beiden Makakenbabys, nach Zhonghua, einem Wort für China.

Nun sind gleich fünf Makaken zur Welt gekommen, alle mit denselben Genen, wie sich das für Klone gehört. Vor allem aber mit einem (mit der Crispr/Cas9-Methode) ausgeschalteten („knocked-out“) Gen. Das Gen heißt BMAL1 und beeinflusst die innere Uhr. Affen, bei denen dieses Gen nicht funktioniert, zeigen Schlafstörungen, aber auch erhöhte Ängstlichkeit, sogar Verhalten, das an Schizophrenie erinnert.

Weitere Klon-„Kohorten“ geplant

Da diese Zusammenhänge bei Menschen ganz ähnlich sind, könnten die Knock-out-Makaken dazu dienen, mehr über Schlafstörungen und psychiatrische Erkrankungen von Menschen zu erfahren. Die erste Arbeit (Titel: „BMAL1 Knock-out Macaque Monkeys Display Reduced Sleep And Psychiatric Disorders“) beschreibt die Effekte bei den Affen, die zweite („Cloning of a Gene-Edited Macaque Monkey by Somatic Cell Nuclear Transfer“), wie aus einem solcherart genetisch manipulierten Affen mehrere erzeugt wurden: aus einer Zelle seines Bindegewebes (Fibroblasten), deren Kern in eine entkernte Eizelle verpflanzt wurde, die dann von einer Leihmutter ausgetragen wurde.

Von mehreren genmanipulierten Makaken sei jener zum Klonen ausgewählt worden, bei dem das „Editieren“ erstens funktioniert habe und der zweitens die ärgsten Störungen aufweise, erklären die Forscher. Sie wollen weitere „Kohorten“ von geklonten Makaken mit genetischen Änderungen, die Krankheiten auslösen, erzeugen.

Nun ist solche Forschung, die massenweises, absichtlich erzeugtes Leiden von Tieren in Kauf nimmt, etwa an Nagetieren, durchaus üblich, auch wenn Tierversuchsgegner das nicht wollen. Bei Affen, die uns evolutionär näherstehen und ähnlicher sind (siehe die herzigen Babys auf dem Cover der Zeitschrift!), erregt sie aber wohl bei mehr Menschen Unbehagen. Das Institut für Neurowissenschaften der CAS versichert freilich, dass durch die neue Methode, bei der alle Tiere einer Versuchsreihe genetisch gleich sind, viel weniger Affen für die präklinischen Tests von Medikamenten erforderlich seien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)