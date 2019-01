Die rätselhafte Sprache der Musiker

Mozart, Duo für Geige und Bratsche No. 1, erster Satz. Die Tempoangabe gibt Allegro vor, in schnellen Sechzehntel wechselt die für den Komponisten typische, unbeschwerte Melodie zwischen den beiden Streichern hin und her. Man nähert sich dem ersten Doppelstrich, zwei Punkte signalisieren: Der erste Teil wird wiederholt. Ein kurzer Blick, gemeinsam atmen, mit dem Bogen ausholen – und noch einmal von vorn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)