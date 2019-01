Patent gegen Millionen und Milliarden Heuschrecken

Der Einfall unzähliger Heuschrecken ist einer der zehn biblischen Landplagen, von denen das antike Ägypten heimgesucht wurde. Das Land am Nil lieferte auch für den Grazer Zoologen Manfred Hartbauer den Anstoß für die intensivere Beschäftigung mit den Wanderheuschrecken. Seine ägyptische Mitarbeiterin am Institut für Biologie an der Uni Graz, die Studentin Zainab Abdelatti, erzählte von den gegenwärtigen Heuschreckenplagen im Land.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)