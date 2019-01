Unsere Ursehnsucht, sicher zu sein

„Ich bin froh, dass ich schon so alt bin. Vielleicht erlebe ich manches nicht mehr, was jetzt kommt“, sagt ein alter Herr zu einer älteren Frau im Grazer Stadtbus. Die Frau erwähnt, dass ihr Kind an Brustkrebs leide. „Ich bin froh, dass ich noch so kann, dass ich dann aushelfen kann. Aber ich sollte mich nicht aufregen“, sagt sie, und etwas später, bevor sie aussteigt: „Der Doktor hat mir starke Tabletten gegeben, aber an denen sterb' ich auch.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)