Durchbruch beim Strom aus WLAN-Signalen

Pflanzen, Abfall, Urin: Es überrascht uns nicht mehr, aus welchen seltsamen Quellen sich Strom gewinnen lässt. Aber an WLAN-Signale denken viele wohl noch nicht spontan. Dabei existieren schon länger Technologien, mit denen wir die überall herumschwirrenden elektromagnetischen Wellen von Drahtlosnetzwerken nutzen können. Nun ist Forschern des MIT und der Technischen Universität Madrid ein Durchbruch gelungen. Sie kommen damit dem Endziel näher: dass Laptops und Smartphones auf Stromkabel oder überhaupt auf Batterien verzichten können.

So funktioniert es: Eine Antenne für Radiofrequenzen fängt das Wechselstromsignal auf und leitet es in einen Konverter. Dort verwandelt ein Halbleiter das Signal in Gleichstrom, der elektronische Schaltungen betreiben oder Batterien aufladen kann. Solche Geräte sind im Prinzip nicht neu. Aber die bisherigen waren hart, das neue ist biegsam – der verwendete Halbleiter, einer der dünnsten der Welt, ist nur drei Atome dick. Zudem ist das Gerät deutlich günstiger. Damit rechnet sich auch sein großflächiger Einsatz für die zahllosen Sensoren im Internet der Dinge, der Sammlung und Verwertung von Daten aus den physischen Objekten unseres Alltags.

Minilabore zum Schlucken

Am Spektakulärsten aber wirkt eine medizinische Anwendung, die schon recht bald möglich sein sollte: Pillen zum Schlucken, die auf ihrem Weg durch den Körper wie kleine Labore Daten sammeln und diese an einen Computer zur Erstellung der Diagnose weitersenden. Auch sie brauchen eine Stromquelle. Batterien sind hier zwar möglich, aber gefährlich: Wenn aus ihnen Lithium austritt, könnte der Patient daran sterben. Das „Ernten“ von elektromagnetischen Wellen aus der Umgebung des Körpers ist die weitaus elegantere und sicherere Lösung.

Freilich muss die Technologie noch effizienter werden. Die bisherigen starren Gleichrichter aus den Halbleitern Silizium oder Galliumarsenid konnten immerhin schon 50 bis 60 Prozent der Energie aus dem Signal verwerten. Das nun eingesetzte Molybdändisulfid, das man wegen seiner extrem dünnen Struktur zu den „zweidimensionalen“ Materialien zählt, hat maximal 40 Prozent Ausbeute, bei einem typischen WLAN-Signal sogar nur 30 Prozent. An der Verbesserung der Effizienz arbeiten nicht nur Forscher der beiden Unis, die ihre Ergebnisse nun in Nature (28. 1.) veröffentlicht haben. Auch die US-Armee unterstützt die Forschung – was auf militärische Nutzung schließen lässt. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)