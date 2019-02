Buntbarsche dulden verwandte Nebenbuhler

Die Fortpflanzung im Tierreich dient dem Erhalt der eigenen Art, genauer der eigenen Gene. Auf unterschiedlichste Weise stellt die Natur dabei sicher, dass nur die Fittesten zum Zug kommen – oft wird das in erbittertem Kampf zwischen den Artgenossen geklärt. Hat sich schließlich ein Partner gefunden, wird dieser bei monogam lebenden Spezies meist gegen jeden Konkurrenten verteidigt.

Viele Väter, wenig Aggression

Nicht so bei ursprünglich im südostafrikanischen Tanganjikasee beheimateten Buntbarschen: Beginnt ein Weibchen mit der Eiablage in Felsritzen und Vorsprünge, lauert neben dem auserwählten Männchen ein gutes Dutzend an Nebenbuhlern darauf, sie zu befruchten. „Der Partner hat gar keine Chance, sie alle abzuwehren", sagt die Zoologin Kristina Sefc von der Universität Graz. In einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt hat die Forscherin mit ihrem Team die Reproduktionsstrategien der Tiere untersucht. Aufwendige genetische Untersuchungen haben dabei zu einem überraschenden Ergebnis geführt: Die erfolgreichen Konkurrenten sind im Schnitt näher mit dem Partner des Weibchens verwandt, als es bei zufälligen Begegnungen der Fall wäre.

Das scheint Strategie zu sein, schließt Sefc aus ihren Beobachtungen: Wenn das Männchen schon auf ausschließlich eigene Nachkommen verzichten muss, kann es so zumindest sicherstellen, dass ein Teil der eigenen Gene weitergegeben wird. Weniger Aggressionen unter den Familienmitgliedern machen es auch für die alleinstehenden Nutznießer leichter, sich zu vermehren. Die verwandten Nebenbuhler konzentrieren sich meistens auf ein einziges Nest und befruchten dort im Regelfall etwa die Hälfte der Brut – ein Gewinn für alle Beteiligten. (APA/däu)

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)