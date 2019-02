Fliegenlarven entwickeln sich mathematisch vorhersagbar

Jeder höhere Organismus besteht aus einer Unmenge an Zellen, die alle dieselben genetischen Baupläne besitzen. Trotzdem entwickeln sie die unterschiedlichsten Formen und Funktionen – man vergleiche beispielsweise eine Nerven- mit einer Spermazelle. Woher eine Zelle weiß, was genau sie werden soll und wo sie sich befindet, ist noch immer unklar.

Bei der Fruchtfliege Drosophila melanogaster ging man bisher davon aus, dass vier Gene entlang der Längsachse des Embryos aktiviert werden und die Konzentration ihrer Genprodukte der chemischen Positionsbestimmung dient. Doch Wissenschaftler des niederösterreichischen Institute of Science and Technology (IST) Austria konnten nun zeigen, dass die Signale der vier Gene viel zu verrauscht sind, um durch einfache Konzentrationsbestimmung der Zelle ihren Platz in der Larve zu zeigen. Den Forschern gelang es aber, einen Decoder zu konstruieren, der mithilfe mathematischer Methoden das Signal optimal dechiffrieren konnte. Mit diesem Apparat konnten sie exakt vorhersagen, was geschieht, wenn eines der vier Gene ausfällt. „Ohne den Mechanismus zu kennen, wie Zellen ihre Position bestimmen, können wir unter der Annahme, dass dies optimal geschieht, vorhersagen, wie sich die Positionierung bei Mutanten ändert", fasst der Hauptautor der in „Cell" erschienen Studie, Gašper Tkačik, zusammen. Die Ergebnisse stellen das Lehrbuchmodell infrage, für das 1995 der Nobelpreis verliehen wurde. (däu)

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)