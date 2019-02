Als die Dunkelziffer erfunden wurde

Nach den vielen Frauenmorden in Österreich in den ersten Wochen des neuen Jahres fehlte sie in kaum einer Meldung: die Dunkelziffer. Die suggerierte Gefahr, die von ihr ausgeht, die Angst und die Ungewissheit lassen sich medial gut verkaufen. Dabei ist die Studienlage zu Gewalt gegen Frauen üppig und das Wissen um die Realität von häuslicher Gewalt groß. So ist es nicht verwunderlich, wenn sich die österreichische Regierung vorwerfen lassen muss, das Thema für die eigene auf Migration fixierte Agenda zu instrumentalisieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)