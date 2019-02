Technik-„Oscar" für Österreicher

Am 9. Februar, zwei Wochen vor der Verleihung der berühmten goldenen Oscar-Statuetten, kürt die US-amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Preisträger des Technical Achievement Award für wissenschaftlich-technische Errungenschaften. Wie die Academy diese Woche bekannt gab, geht eine der Auszeichnungen heuer an Bernd Bickel, Computerwissenschaftler des IST Austria in Niederösterreich.

Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er ein System entwickelt, das menschliche Mimik auf animierte Figuren überträgt. Die „Medusa" genannte Technik kann Gesichter besonders realitätsnah nachbilden und kam bereits in Hollywoodproduktionen wie „Maleficent", „Star Wars" oder „Fluch der Karibik" zum Einsatz. Inzwischen arbeitet Bickel an der Entwicklung neuer 3-D-Druckverfahren. (APA/däu)

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)