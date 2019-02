Spuk im Hirn

Im Jahr 2007 kommen schleimige Wesen von irgendwo in die USA, setzen sich Menschen ins Genick und übernehmen ihre Steuerung. Die Opfer bemerken es nicht, sie agieren auch weithin normal, aber die Persönlichkeitsveränderung schlägt doch auf das Verhalten durch, zumindest bei Männern: Sie verlieren das Interesse an Frauen. Das ist der Plot von Robert Heinleins „The Puppet Masters“ (1951), die Manipulatoren sind Außerirdische, aber leicht zu dekodieren: Heinlein war Antikommunist, er imaginierte sowjetische Gedankenkontrolle.



Das knüpfte natürlich auch an an uralte Ängste, Menschen könnten von etwas besessen sein, von bösen Geistern wie denen, die Jesus in Säue fahren ließ (Math. 8, 28), oder gar vom Teufel selbst, für dessen Austreibung Exorzisten im Dunkel der Inquisition und im Lichte Hollywoods sorgen. So etwas gibt es natürlich nicht. Oder gibt es so etwas doch, ganz natürlich?

