Erhaltungszucht: Fidschi-Leguan, männlich, sucht...

Während am 14. Februar die Blumen- und Pralinenindustrie wieder satte Gewinne einstreicht, Verliebte einander mit Aufmerksamkeiten bedenken und (laut einer nicht ganz plausiblen Legende zum Valentinstag) die Vögel mit der Paarung beginnen, fällt anderen die Partnersuche nicht so leicht: den Tieren in Zoos und Aquarien. Besonders bei bedrohten Arten kann die Zucht zum Problem werden, denn meist stammen die in Gefangenschaft lebenden Exemplare von nur wenigen Wildfängen ab. Ob Panzernashorn, Schneeleopard oder Felsenpinguin – damit sich die seltenen Tiere nicht mit nahen Verwandten paaren und ihre Nachkommen an dem dünnen Genpool zugrunde gehen, muss ihre Fortpflanzung streng geplant, genau beobachtet und sauber dokumentiert werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)