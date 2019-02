Er war ein großer Lehrer des Lebens

Dieses reiche Forscherleben widerlegt das Klischee, dass Nobelpreisträger nach ihrer Ehrung nichts mehr Wesentliches entdecken: Manfred Eigen, geboren 1927 in Bochum, erhielt schon 1976, mit 40 Jahren, den Chemienobelpreis – für Arbeiten über die Kinetik extrem schneller Reaktionen. Danach wandte er sich den chemischen Reaktionen des Lebens zu: Gemeinsam mit dem Wiener Chemiker Peter Schuster beschrieb er 1979, wie sich Moleküle in Zyklen und Hyperzyklen selbst reproduzieren. Diese Arbeiten waren die Grundlage der Theorie einer RNA-Welt, der Idee, dass das Leben auf Basis von Ribonukleinsäure entstanden ist und DNA und Proteine erst später dazugekommen sind.

Evolution im Labor

So erforschte Eigen die Anfänge der Evolution im Labor, in selbst gebauten Evolutionsmaschinen. Eine theoretische Basis dazu fand er in der Spieltheorie, die er maßgeblich weiterentwickelte. „Das Spiel – Naturgesetze steuern den Zufall“ nannte er 1975 sein populärstes Buch, in dem er das Leben selbst als Spiel erklärte, in dem die zufällige Mutation der DNA dem Würfeln entspricht.

Bei aller Liebe zur Theorie blieb Eigen immer an der Praxis interessiert, gründete etwa zwei Biotechnologiefirmen, Evotec und Direvo. Und auch die medizinische Anwendbarkeit war ihm wichtig, so spürte er den Tricks nach, mit denen die HI-Viren zugleich wandelbar und stabil sein können. Mit Evotec entwickelte er ums Jahr 2000, als in England der Rinderwahnsinn grassierte, eine Analysemethode für Prionen.

Manfred Eigen erhielt neben dem Nobelpreis zahlreiche Ehrungen, mit seiner anhaltenden Neugier war er ein Vorbild für viele junge Chemiker, die nach Göttingen kamen, wo er jahrzehntelang forschte und lehrte. Dort ist nun Manfred Eigen, der das Leben als Spiel beschrieben hat, im Alter von 91 Jahren gestorben. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)