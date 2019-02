Vergiftete Arktis

Die Arktis bzw. ihre Bewohner leiden nicht nur unter der Erwärmung, sie haben noch andere und härtere anthropogene Probleme, die von Giften, die von weit her kommen. Manche stammen aus der Natur und werden von Menschen nur freigesetzt, Quecksilber etwa. Das hatte schon Mad Hatter in „Alice in Wonderland“ wunderlich werden lassen – es wurde beim Hutmachen verwendet, er inhalierte es während der Arbeit –, sein ganzes Grauen zeigte es in den 50er-Jahren in der Minamata-Bucht in Japan, dort brachten quecksilberhaltige Abwässer einer Chemiefabrik Tausenden Anrainern und ihren heranreifenden Föten teils raschen Tod, teils körperliche Missbildungen und/oder mentale Defizite.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)