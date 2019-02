Die Plastikfresser aus dem Labor

„Wir nehmen die Evolution vorweg“, sagt Doris Ribitsch. Die gebürtige Steirerin ist Projektleiterin am Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib) in Tulln und forscht mit der Arbeitsgruppe von Institutsleiter Georg Gübitz an künstlichen Enzymen, die eine besondere Eigenschaft besitzen: Sie „fressen“ Plastik. Damit können sie etwas, was natürliche Enzyme aus Mikroben laut Ribitsch vielleicht in ferner Zukunft schaffen werden. Denn die Evolution braucht lang, bis sie möglicherweise etwas hervorbringt, das Kunststoff relativ rasch zersetzt. Wenn das mit den im Labor hergestellten Abbauhelfern heute schon gelänge, wäre das ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Plastikmüll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)