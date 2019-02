Alain Finkielkraut: „Auch die alte Welt hat ein Recht zu leben“

Fünf Minuten vom Jardin du Luxembourg entfernt, im Quartier Latin, liegt eine schöne alte Welt. Zwischen perfekt geordneten hellen Bücherwänden empfängt in seiner Wohnung der französische Philosoph Alain Finkielkraut. Hier scheint noch alles seine Ordnung zu haben. Nur draußen geht in Finkielkrauts Augen eine Welt unter. Der 69-Jährige, seit 2014 Mitglied der Académie Française, bangt um Frankreichs Identität, sieht sie vor allem durch die Masseneinwanderung gefährdet. Houellebecq bewundert ihn dafür, Kritiker werfen ihm reaktionäres Denken vor, bezichtigen ihn sogar der Nähe zu Marine Le Pen und des Rassismus. Was für ein Imagewechsel!



In den 1970er-Jahren gehörte der Sohn polnischer jüdischer Flüchtlinge, ehemaliger 68er-Rebell und Kurzzeit-Maoist, mit André Glucksmann und Bernard-Henri Lévi zu den „nouveaux philosophes“. Sie übten Totalitarismuskritik an der Linken, aus der sie kamen. Finkielkraut verteidigte den Universalismus der Aufklärung gegen kulturellen Relativismus und gegen den Kult des Kollektivs. „Die Presse“ wollte wissen: Warum hat sich Ihr Denken so verändert, Herr Finkielkraut?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)