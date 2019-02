Wie die Streifen des Zebras die Fliegen stören

Warum trägt das Zebra so elegante Streifen? Nicht um seinesgleichen damit etwas zu signalisieren. Auch nicht, wie andere Zoologen dachten, um die Körpertemperatur zu regulieren. Nein, die Streifen dienen der Tarnung. Allerdings nicht vor großen Fressfeinden (wie Darwin glaubte), sondern vor kleinen, lästigen Insekten. Diese Erklärung hat sich in letzter Zeit durch Experimente etabliert. So konnte man zeigen, dass Bremsen gestreifte Flächen meiden. Offen war bisher, was die Insekten an den Streifen so stört.

Forscher der Universität Bristol sagen nun in Plos (20. 2.): Die Zebrastreifen sind für Bremsen – auf Englisch „horse flies“ genannt – einfach keine guten Landebahnen. Sie haben dafür nicht nur Zebras untersucht, sondern auch Pferde, die sie teilweise in gestreifte Mäntel gesteckt hatten. Was bewirkte, dass die Bremsen seltener auf ihren nun bemäntelten Körpern landeten, aber genauso oft auf ihren unbedeckten Köpfen. Detaillierte Analysen der Videos zeigten, dass sich die Bremsen den Zebras und den gestreiften Pferden schneller näherten als den schlichten Pferden, aber dann offenbar nicht landen konnten, sondern entweder abprallten oder vorbeiflogen. Die Streifen störten die Bremsen offenbar beim Bremsen.

Nebenergebnis der Studie: Zebras reagieren auch anders als Pferde auf die Anwesenheit von Bremsen. Sie bewegen ihre Schweife fast ständig, um sie zu verscheuchen, hören auf zu fressen, wenn sie von ihnen belästigt werden, rennen sogar davon. Warum haben sie so viel mehr Schutzmechanismen? Wahrscheinlich, weil in ihrer afrikanischen Heimat die Insekten mehr Krankheitserreger übertragen, zum Beispiel Tsetsefliegen die Schlafkrankheit. Und warum lassen sich Insekten von simplen Mustern so leicht verwirren – und lernen nicht, damit umzugehen? Das liegt wohl daran, dass sie Facettenaugen haben, die zwar schnell sind, aber deren räumliche Auflösung vor allem in der Nähe begrenzt ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)