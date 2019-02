Der blaue Planet

Wo kommt die Erde her, und wo ihr Wasser, das 70 Prozent ihrer Oberfläche füllt (und, wundersame Koinzidenz, 70 Prozent unserer Körper)? Na ja: Am Anfang war ein Urnebel aus Gas und Staub, der sich zur Sonne und ihren Planeten verdichtete: „Ich habe, nachdem ich die Welt in das einfachste Chaos versetzt, keine anderen Kräfte als Anziehungs- und Zurückstoßungskraft der Natur angewandt.“ Und schon fügte sich alles, ganz ohne Schöpfer, so schilderte es 1755 Immanuel Kant in seiner „Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels“, er stieß auf wenig Resonanz. 1796 war die Zeit eher reif, da formulierte Pierre-Simon Laplace eine ähnliche „Nebularhypothese“, sie wurde später mit der älteren zur Kant-Laplace-Theorie zusammengezogen und gilt, modifiziert, bis heute.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)