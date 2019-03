In China können Mäuse jetzt Infrarot sehen

Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum: von 400 bis 700 Nanometer, von Violett bis Rot, darunter (Ultraviolett) und darüber (Infrarot) ist es für uns dunkel. Mit seltenen Ausnahmen: 2014 entdeckten US-Forscher, dass das menschliche Auge zwei kurz nacheinander eintreffende Photonen (Lichtteilchen) im Infrarotbereich als einen Blitz wahrnehmen kann, weil es die Energien der beiden addiert, wobei die Summe dann im sichtbaren Bereich liegt. Eine Irreführung also.

Eine andere Irreführung ist nun Forschern um Tia Xue (Hefei, China) geglückt, wie sie in Cell (28. 2.) berichten: Sie ermöglichten Mäusen, IR-Licht zu sehen. Nein, nicht durch Genmanipulation, sondern durch Injektion von Nanopartikeln in die Augen. Diese Partikel binden sich an die Fotorezeptoren in der Netzhaut der Mäuse und verwandeln IR-Licht zu sichtbarem Licht, im konkreten Fall Licht mit 980 Nanometern Wellenlänge zu Licht mit 525 Nanometern. Dieses liegt im grünen Bereich, die Mäuse nehmen es also wohl so wahr, wie sie grünes Licht wahrnehmen. Was nicht heißt, dass sie es so sehen, wie die meisten Menschen grünes Licht sehen: Mäuse haben eine ganz andere, eine ärmere Farbwelt, sie sind wie die meisten Säugetiere rot-grün-blind, denn sie haben nur zwei Typen von farbempfindlichen Zellen (Zapfen) in ihrer Netzhaut. Dazu kommen wie bei uns die Stäbchen, die lichtempfindlicher sind und vor allem dem Sehen bei schwachem Licht dienen.

„Wir haben gezeigt, dass sowohl Zapfen als auch Stäbchen diese Nanopartikel binden und dann durch IR-Licht aktiviert werden“, sagt Xue. „So glauben wir, dass diese Technologie auch in Menschenaugen funktionieren wird, nicht nur, um einen Supersehsinn zu erzeugen, sondern auch für Therapien bei Defiziten des Rotsehens.“

Diese Hoffnung darf man etwas relativieren: Menschen, denen der Rezeptor für rotes Licht fehlt, können auch dann nicht Rot sehen, wenn Nanopartikel in ihren Augen rotes Licht in grünes Licht verwandeln. Die von den chinesischen Forschern behandelten Mäuse sehen ja das IR-Licht auch nicht als eine neue Art von Licht, sondern als grünes Licht, genauso grün, wie sie es kennen. Wenn sie sich über die neuen Seheindrücke wundern, dann also nicht darüber, dass sie eine neue Art von Farbe sehen, sondern eher darüber, dass sie Grün sehen, wo sie bisher gar nichts gesehen haben. Ihre Welt ist grüner geworden, nicht infrarot.

Das erkenntnistheoretische Mysterium bleibt: Wir können uns einfach nicht vorstellen, was es bedeutet, etwa ultraviolettes Licht zu sehen. Das können viele Tiere, etwa Vögel und Insekten. Fotorezeptoren für den IR-Bereich hat die Evolution dagegen keine hervorgebracht, wohl aus physikalischen Gründen nicht: Die Energiedifferenzen, die Pigmente dafür detektieren müssten, sind so klein, dass sie im thermischen Rauschen verschwimmen würden. Das Grubenorgan, mit dem manche Schlangen IR-Licht wahrnehmen, funktioniert ganz anders, nämlich wie ein Temperaturdetektor. Auch wir spüren Infrarot ja als Wärmestrahlung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)