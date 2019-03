Heißer Stahl unter dem Mikroskop

Der Mensch lebt in einer relativ stabilen Umwelt, in den meisten bewohnbaren Gegenden der Erde schwanken die Temperaturen über das Jahr nur um ein paar Dutzend Grad Celsius. Viele uns umgebende Substanzen und Materialien scheinen festgelegte Eigenschaften zu besitzen, nur wenige Verbindungen, wie etwa Wasser, erleben wir – je nach Klimazone – in sehr unterschiedlichen Formen: Es kann flüssig, hart und brüchig oder gasförmig sein. Doch solche Aggregatszustände, die in der Physik auch als Phasen bezeichnet werden, haben alle Stoffe, selbst der für seine sprichwörtliche Härte bekannte Stahl, so Heiko Groiß, Physiker an der Johannes-Keppler-Universität Linz. „Erhitzt man ihn stark genug, wechselt auch dieser von der festen in die flüssige Phase – kühlt er wieder ab, kommt es erneut zu einem Phasenübergang und der Stahl erstarrt wieder zu der Form, in der er einem meistens begegnet.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)