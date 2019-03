Das Impfen war im 19. Jahrhundert nicht unumstritten. Wissenschaftler des Forschungszentrums Medical Humanities an der Universität Innsbruck haben in den vergangenen Jahren die medizinische und psychiatrische Versorgung in Tirol untersucht und wollen nun die Kulturgeschichte des Impfens genauer in den Blick nehmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)