Gentechnik: Pilze sind die besseren Zitronen

Man findet sie in Kosmetika, Reinigungsmitteln oder Medikamenten, sie verleiht als Lebensmittelzusatzstoff E330 allerlei Essbarem eine saure Note und schützt es vor dem Verderb: Zitronensäure ist ein wichtiger Rohstoff für die Industrie, zwei Millionen Tonnen werden weltweit verarbeitet – pro Jahr. In ihrer Reinform bildet sie kleine, farblose Kristalle, die bis in die 1930er-Jahre tatsächlich aus Zitronen gewonnen wurden, erklärt der Chemiker Matthias Steiger, der an der Universität für Bodenkultur und dem vom Innovationsministerium geförderten Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib) forscht: „Vor allem norditalienische Zitronen wurden dafür verwendet, weil sie besonders sauer und deshalb nicht zum Essen geeignet waren. Die Zitronensäureproduktion aus Zitronen benötigt aber sehr große Flächen und ist nicht sehr effizient – Zitronen sind zwar sehr sauer, aber die Frucht ist nur ein kleiner Bestandteil des Baums.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)