Mein Gott, als ob wir nicht schon genug Ärger hätten“, fluchte ein Offizier der US-Army im Ersten Weltkrieg irgendwo in Frankreich: „Jetzt schicken sie uns auch noch die Künstler!“ Sie kamen auf beiden Seiten der Front, freiwillig und mit ihren Waffen: „Sieben Kandinskis“ habe er an einem Tag aufs Tuch gebracht, berichtete Franz Marc, und Pablo Picasso war stolz auf anonyme Kollegen: „Das haben wir erfunden“, schwärmte er, als er mitten in Paris auf das riesenhafte Werk eines Kubisten stieß, das über eine Kanone gebreitet war: „Hell leuchtende Farben, mit ein bisschen Grün, Rot, Gelb, Weiß – hell leuchtend wie ein Harlekin!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)