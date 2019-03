Heiße Metalle unter dem Mikroskop

Der Mensch lebt in einer relativ stabilen Umwelt, in den meisten bewohnbaren Gegenden der Erde schwanken die Temperaturen über das Jahr nur um ein paar Dutzend Grad Celsius. Viele uns umgebende Substanzen und Materialien scheinen festgelegte Eigenschaften zu besitzen, nur wenige Verbindungen, wie etwa Wasser, erleben wir – je nach Klimazone – in sehr unterschiedlichen Formen: Es kann flüssig, hart und brüchig oder gasförmig sein. Doch solche Aggregatszustände, die in der Physik auch als Phasen bezeichnet werden, haben alle Stoffe, selbst der für seine sprichwörtliche Härte bekannte Stahl, so Heiko Groiß, Physiker an der Johannes-Keppler-Universität Linz. „Erhitzt man ihn stark genug, wechselt auch dieser von der festen in die flüssige Phase – kühlt er wieder ab, kommt es erneut zu einem Phasenübergang und der Stahl erstarrt wieder zu der Form, in der er einem meistens begegnet.“

Die Prozesse während eines solchen Phasenübergangs sind dabei viel komplexer, als es den Anschein hat: Flüssiger Stahl kristallisiert beim Erstarren, seine Atome ordnen sich in ein festes Gitter ein. Dieser Vorgang geschieht an verschiedenen Stellen gleichzeitig, es entstehen Keimzellen, die zu Körnern heranwachsen, bis sie schließlich, dicht an dicht, das feste Material bilden.

Schweißrisse verhindern

Welche Eigenschaften der abgekühlte Stahl dann besitzt, hängt stark von den atomaren Prozessen während dieser Phasenübergänge ab – genau diese will Groiß mit seinem neu gegründeten Christian-Doppler-Labor für nanoskalige Phasenumwandlungen genauer unter die Lupe nehmen. Besser gesagt: unter das Mikroskop. „Wir verwenden hauptsächlich Elektronenmikroskopie und Elektronenspektroskopie, um verschiedene Phänomene besser zu verstehen, in denen Phasenumwandlungen ein Rolle spielen“, so Groiß.

Bei einem seiner Schwerpunkte untersucht Groiß Prozesse, die den Stahl spröde machen: „Bei der Verarbeitung, zum Beispiel der Warmumformung oder dem Schweißen von verzinktem Stahl, kann es an den Grenzen der Stahlkörner durch flüssiges Zink zur Versprödung kommen. Wenn man das bei der Produktion, etwa von hochbelasteten Bauteilen für die Autoindustrie, nicht beachtet, kann es zu Defekten wie Schweißrissen kommen. Deshalb wollen wir diese Prozesse besser verstehen und idealerweise verhindern“, erklärt der Physiker. In einem anderen Teil seiner Arbeit beschäftigt er sich mit speziellen Mischungen des Halbleiters Germanium-Zinn, der für bestimmte optische Anwendungen in elektronischen Mikrochips eingesetzt wird.

Für seine Experimente benötigt Groiß die extreme Auflösung des Elektronenmikroskops, mit dem er zwei verschiedene Ansätze verfolgt. „Einerseits wollen wir damit die genaue Elementzusammensetzung, die Struktur des Materials, seine Defekte oder Verspannung erkennen, um zu verstehen, wie der genaue Zustand entstanden ist. Ein anderer Ansatz sind die Heizexperimente.“

Dabei werden kleine Mengen des Materials auf 1000 Grad Celsius erhitzt und die Atome in Echtzeit dabei beobachtet, wie sie ihre verschiedenen Phasen einnehmen. Für sein neues Labor hat der Wissenschaftler ehrgeizige Ziele: „Wir wollen die verschiedenen Phänomene grundlegend und auf atomarer Ebene besser verstehen, aber auch die Methoden, um solche Veränderungen auf der Nanoskala zu beobachten, verbessern.“



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)